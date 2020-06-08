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Главу Генштаба хотят уволить после пышной свадьбы в карантин

18:02
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Ничто не может помешать армянской свадьбе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил уволить главу Генштаба страны Артака Давтяна после информации, появившейся в СМИ.

7 мая местная газета "Грапарак" написала, что сын Давтяна сыграл свадьбу в период карантина, пригласив на гулянья более 100 человек. После венчания в церкви все гости отправились в особняк главы Генштаба, где продолжили праздник. К ним приехали полицейские, составили протокол и заставили прекратить мероприятие.

Давтян вместо извинений написал в Facebook, что каждый имеет право на личную жизнь и призвал СМИ не вмешиваться в дела его семьи.

Пашинян неоднократно заявлял, что силовые структуры, в частности СНБ и полиция, не справляются с массовыми нарушениями гражданами эпидемиологических норм безопасности.

В результате глава кабмина решил сменить руководство силовых структур и Генштаба. Вместо Артака Давтяна премьер предложил Оника Гаспаряна, на должность директора Службы национальной безопасности - Аргишти Кярамяна вместо Эдуарда Мартиросяна, на должность начальника полиции – Ваге Казаряна вместо Армана Саркисяна.

Вышеперечисленные решения Пашиняна вступят в силу после подписания соответствующих указов президентом Армении Арменом Саркисяном. Передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пашинян с семьей переболели коронавирусом. Болезнь прошла легко, премьер-министр работал из дома.

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