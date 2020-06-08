В Заполярье произошла утечка 10 тонн нефти

Вертолет не может вылететь на место ЧП

В Ненецком автономном округе (НАО) произошла утечка порядка десяти тонн нефти.

ЧП случилось на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании "Полярное сияние" из-за разгерметизации скважины.

Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров. На данный момент авария ликвидирована, к месту разлива выехали сотрудники оперативных служб. Доступ к месту аварии осложнен из-за метеусловий. Вертолет ожидает согласования вылета.

Ранее похожее ЧП произошло в Норильске, но с куда большими масштабами и последствиями. 29 мая из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на ТЭЦ-3 разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Топливо попало в грунт, реку Амбарную и нанесло колоссальный ущерб окружающей среде. В Норильске был объявлен режим ЧС федерального уровня.

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