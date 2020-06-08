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В Заполярье произошла утечка 10 тонн нефти

17:32
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Вертолет не может вылететь на место ЧП

В Ненецком автономном округе (НАО) произошла утечка порядка десяти тонн нефти.
Работы на месте ЧП под Норильском будут идти до начала зимы

ЧП случилось на Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании "Полярное сияние" из-за разгерметизации скважины.

Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров. На данный момент авария ликвидирована, к месту разлива выехали сотрудники оперативных служб. Доступ к месту аварии осложнен из-за метеусловий. Вертолет ожидает согласования вылета.

Ранее похожее ЧП произошло в Норильске, но с куда большими масштабами и последствиями. 29 мая из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара на ТЭЦ-3 разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Топливо попало в грунт, реку Амбарную и нанесло колоссальный ущерб окружающей среде. В Норильске был объявлен режим ЧС федерального уровня.

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