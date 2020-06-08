Муж-садист Маргариты Грачевой угрожает отрубить руки теперь ее родителям

Мужчина не дает спокойной жизни даже из тюрьмы

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, рассказала, что он продолжает угрожать ей из тюрьмы.

Дмитрий Грачев, находясь в местах заключения, грозит отрубить руки родителям девушки, если она его "не дождется". Об этом 27-летняя Маргарита рассказала в интервью певице Валерии для ее youtube-шоу "Между нами".

При этом девушка отметила, что до преступления Дмитрий был хорошим отцом, и дети его любили.

"Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, мол, почему руки, он ответил: "Потому что не ноги". Часто говорил мне, что младшего я нагуляла", - рассказала Маргарита.

В декабре 2017 году Дмитрий Грачев, разозлившись из-за того, что Маргарита подала на развод, отвез ее в подмосковный лес, где топором ударил девушку по ноге и отрубил две кисти рук. После чего он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

Врачам чудом удалось спасти левую руку, а на правую установили бионический протез. После трагедии девушка нашла в себе силы восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Дмитрию предъявили обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".

Его лишили родительских прав (в семье Грачевых воспитывались два сына 5 и 7 лет) и приговорили к 14 годам лишения свободы.

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