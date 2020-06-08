В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра

Новый формат начал активно приживаться в столице

До конца 2020 года в Москве могут появиться три новых учреждения формата "Мой социальный центр". Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Учреждения "Мой социальный центр" - это новый формат работы ЦСО... Эти форматы начали активно приживаться: пять центров мы создали в прошлом году, до начала эпидемии запустили в работу еще два центра. Я очень надеюсь, что до конца года мы запустим еще три таких центра", - сказала вице-мэр.

Она также отметила, что социальные работники в Москве получат дополнительные выплаты, а социальные работники, которые оказывали помощь нуждающимся на дому, также получат выплату в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству центра социального обслуживания в районе Котловка. По его словам, новое здание не удалось сдать ко Дню социального работника, но оно будет достроено к сентябрю 2020 года.

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