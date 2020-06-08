Путин оценил усилия Египта по урегулированию в Ливии

Президент в понедельник поговорил по телефону со своим египетским коллегой

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский лидер позитивно оценил дипломатические усилия Каира по урегулированию ситуации в Ливии.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, ливийской теме было уделено особое внимание. Ас-Сиси проинформировал Путина о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

"Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе главы российского государства.

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