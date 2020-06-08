ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил усилия Египта по урегулированию в Ливии

18:44
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Президент в понедельник поговорил по телефону со своим египетским коллегой

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Российский лидер позитивно оценил дипломатические усилия Каира по урегулированию ситуации в Ливии.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, ливийской теме было уделено особое внимание. Ас-Сиси проинформировал Путина о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем Палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

"Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнерства, включая взаимодействие в сфере промышленности, ядерной энергетики, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе главы российского государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Президент России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.