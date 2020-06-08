В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Число заболевших растет в Индии, Бразилии и Перу

Ситуация с коронавирусом в Европе улучшилась, но по всему миру наблюдается тенденция к ухудшению.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Можно заметить, что число заболевших резко выросло в Бразилии, Перу, Чили, Мексике, Индии и Саудовской Аравии.

Почти 75% из 136 тысячи случаев приходится на 10 стран, в основном на регион Америк и страны Южной Азии, отметил Гебрейесус.

По данным университета имени Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день 7 049 649 заболевших коронавирусом. Умерли 409 821 человек.

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