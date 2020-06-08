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Путин указал главе Карелии на проблемы в регионе

19:05
  • понедельник
  • 08 июня 2020

В целом президент положительно оценил динамику развития республики

Президент России Владимир Путин в понедельник в течение часа обсуждал с Артуром Парфенчиковым положение дел в Карелии. Глава государства перечислил главе региона проблемы, которые необходимо решить в республике.

Так, Путин указал на необходимость "повнимательнее посмотреть" на объем сельскохозяйственного производства. Он заметил, что тенденция к росту сельхозпроизводства наметилась, "надо ее не только сохранить, но и поддержать".

Среди наиболее острых проблем президент перечислил сокращение численности постоянного населения, проблемы моногородов и уровень газификации. Говоря о сокращении численности населения, глава государства отметил, что оно связано с "доходами населения, уровнем безработицы, который выше, чем в среднем по стране, большая доля аварийного жилья", передает ТАСС.

Путин полагает, что в решении проблем Карелии "можно добиться положительного результата, потому что в целом динамика положительная".

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