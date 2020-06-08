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В Элисте мать убила троих детей и покончила с собой

19:22
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Их тела обнаружил отец

В Элисте (Республика Калмыкия) многодетную мать подозревают в убийстве троих малолетних детей.

Трагедия произошла в одном из домов по улице Джиргал 8 июня. Как сообщили в прокуратуре республики, тела жены и троих детей обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Все двери были закрыты изнутри.

По предварительным данным, женщина зарезала своих детей, а затем покончила с собой.

Прокурор республики Роман Тютюник лично выехал на место происшествия. Организована прокурорская проверка.

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