В Элисте мать убила троих детей и покончила с собой

Их тела обнаружил отец
В Элисте (Республика Калмыкия) многодетную мать подозревают в убийстве троих малолетних детей.
Трагедия произошла в одном из домов по улице Джиргал 8 июня. Как сообщили в прокуратуре республики, тела жены и троих детей обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Все двери были закрыты изнутри.
По предварительным данным, женщина зарезала своих детей, а затем покончила с собой.
Прокурор республики Роман Тютюник лично выехал на место происшествия. Организована прокурорская проверка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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