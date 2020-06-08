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По делу о катастрофе в Норильске прошли обыски

19:58
  • понедельник
  • 08 июня 2020

С месте ЧП изъяты образцы почвы, воды и разрушенного хранилища

Сотрудники СКР провели обыски в компании "НТЭК" и в подрядных организациях, выполнявших в ремонтные работы резервуара ТЭЦ-3, из которого вытекли нефтепродукты.

Следователи изъяли документацию и осмотрели место происшествия при помощи квадрокоптера, об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.  

"Взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды", - добавила она.

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.  Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Возбуждены дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод" и "Халатность".

По делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ задержан начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 2НТЭК" Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к ЧП.

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