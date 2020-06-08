"Самый бездарный режиссер": Панин устроил скандал на похоронах Кокшенова

Сам актер называет выдумками сообщения о его скандальной речи в ритуальном зале

В Москве похоронили актера Михаила Кокшенова. Свое последнее пристанище он нашел на Новодевичьем кладбище, где урну с прахом артиста поставили в фамильном склепе Кокшеновых. Он обрел покой рядом с матерью, бабушкой и другими родственниками.

Ранее днем во время церемонии прощания произошел скандал, пишет "Комсомольская правда" (KP.RU). На траурное мероприятие пришли многие звезды, в том числе актер Алексей Панин. Как сообщает издание, многих присутствующих возмутила речь Панина в ритуальном зале.

"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов — замечательный! Он был артистом, который работал с такими великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он — деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!" - заявил актер.

Видео: "Мой герой. Михаил Кокшенов"

Он покинул ритуальный зал после того, как близкие Кокшенова якобы попросили его удалиться. Сам Панин заявил, что все это "выдумки". "Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой", - сообщил он журналистам.

Михаил Кокшенов умер 4 июня на 84-м году жизни в частной подмосковной клинике после продолжительной болезни. Некоторое время назад стало известно о проблемах со здоровьем Кокшенова. В 2017 году он перенёс инсульт и долго не мог восстановиться после болезни.

Видео: жизненный и творческий путь Кокшенова

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