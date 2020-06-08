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Ким Чен Ын повился на публике в необычной для него одежде

20:39
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Политик находился в приподнятом настроении

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике на заседание Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи.
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Пользователи Сети заметили, что северокорейский лидер изменил своему обычному стилю – черным и серым костюмам – и явился на совещание в белой рубашке с воротником.

На опубликованных в интернете фото можно заметить, что Ким Чен Ын находится в приподнятом настроении и широко улыбается, пишет Daily Mail.

В последний раз Ким Чен Ын появился на публике на открытии завода по производству удобрений 2 мая. Перед этим он пропал практически на месяц из информационного поля, он даже пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя страны Ким Ир Сена. Затем появилась информация о том, что политик перенес сложную операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. А некоторые СМИ, в основном американские, даже писали о смерти лидера КНДР. В Пхеньяне назвали подобные публикации ложными и злонамеренными.

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