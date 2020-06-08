Ким Чен Ын повился на публике в необычной для него одежде

Политик находился в приподнятом настроении

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике на заседание Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи.

Пользователи Сети заметили, что северокорейский лидер изменил своему обычному стилю – черным и серым костюмам – и явился на совещание в белой рубашке с воротником.

На опубликованных в интернете фото можно заметить, что Ким Чен Ын находится в приподнятом настроении и широко улыбается, пишет Daily Mail.

В последний раз Ким Чен Ын появился на публике на открытии завода по производству удобрений 2 мая. Перед этим он пропал практически на месяц из информационного поля, он даже пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя страны Ким Ир Сена. Затем появилась информация о том, что политик перенес сложную операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. А некоторые СМИ, в основном американские, даже писали о смерти лидера КНДР. В Пхеньяне назвали подобные публикации ложными и злонамеренными.

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