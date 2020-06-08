Разлившееся в Норильске топливо вышло за пределы бонов

В Минэкологии считают, что заградительная система неэффективна

Разлившиеся из-за аварии на ТЭЦ-3 нефтепродукты вышли за пределы боновых заграждений.

Специалисты провели экспертизу воды на реке Амбарная за бонами и обнаружили многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов. На определенном промежутке концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК, сообщила заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

"То есть боны на сегодня, предварительно наша оценка, неэффективная мера для того, чтобы исключить загрязнение водного объекта. Либо они были выставлены позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло", - заявила она.

При этом Гуменюк отметила, что по-прежнему топливо вытекает в ручей Безымянный, на сегодня там концентрация порядка 1100 ПДК, пишет "Интерфакс".

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Возбуждены дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод" и "Халатность".

По делу о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ задержан начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 2НТЭК" Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение. На данный момент устанавливаются другие лица, причастные к ЧП.

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