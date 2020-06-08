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Билану пришлось оправдываться после получения господдержки

21:23
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Артист отдал деньги

Певец Дима Билан объяснил, зачем попросил помощь от государства в размере МРОТ.

Это пришлось сделать, так как разъяренные подписчики буквально атаковали Instagram артиста, желая знать, зачем ему, топовому артисту и победителю "Евровидения", понадобились 12 130 рублей.

Эти деньги пошли на выплату сотруднику компании, которому отказали во МРОТ "по формальному признаку", рассказал Билан.

"Я плачу налоги на своей малой родине - в Кабардино-Балкарской республике <...> Мои налоги составляют почти 10 миллионов в год, и уходят туда, смею предположить, на зарплаты людям! Пока я буду зарабатывать честным трудом, ломая ноги на работе и выступая для людей с ангинами и простудами, я буду честно платить налоги, как и делал это всегда. А эти 12 000 тысяч рублей я отдал сотруднику большой команды, которая со мной много лет и которую я сейчас не уволил", - эмоционально написал музыкант (цитата по "Комсомольской правде").

Ранее стало известно, что Григорий Лепс, Тимати, Иосиф Пригожин и Леонид Агутин не получат помощь от государства в размере одного МРОТ, так как фирмы, в которых они работают или руководят, не сохранили рабочие места. В то же время ФНС одобрила заявки на МРОТ Николаю Баскову и телеведущей Регине Тодоренко.

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