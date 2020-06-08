Путин распорядился создать фонд помощи тяжелобольным детям

Президент в понедельник провел совещание с соцработниками

Труд социальных работников оказывает позитивное влияние на общество в целом, делая его более добрым и цивилизованным. Об этом заявил Владимир Путин в ходе онлайн встречи с представителями этой сферы деятельности, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Президент подчеркнул, что Россия успешно выдерживает испытания, связанные с пандемией коронавируса, в том числе и благодаря тому, что не отступила от непреходящих нравственных норм - сострадания, взаимопомощи, милосердия.

- Все палаты у нас дизайнерские. Они сделаны максимально по-домашнему. Уютно, чтобы не было похоже на больничную палату.

В стенах детского хосписа "Домодедово" почти все по-домашнему. Уютные комнаты. Большие игровые залы для ЛФК. Психологи утверждают, так легче переносить проблемы, с которыми столкнулись дети, которые получают здесь паллиативную медицинскую помощь. И их родители, которым порой приходится еще тяжелее.

"Мы задаем стандарт оказания детской паллиативной помощи. Это как бы макет, который будет внедряться во всех регионах России. Подобные комплексы строятся в Павловске. Подобные комплексы строятся в Севастополе. То есть эта работа идёт полным ходом", - сказал главный врач московского областного хосписа Андрей Ишутин.

И это крайне важно. Ведь еще совсем недавно такого понятия как паллиативная медицина в России не существовало. Сейчас же таких государственных центров становится больше. Всего же в стране насчитывается порядка семи тысяч различных учреждений, входящих в систему социального обслуживания. Представители некоторых из них вышли сегодня на прямую связь с Кремлем.

"Такие люди, как вы, люди великой души и человечности. Безграничной доброты и сердечной щедрости пользуются глубоким уважением всего общества. Вы ухаживаете за детьми и инвалидами. Пожилыми и тяжелобольными людьми. Находитесь рядом в трудные минуты. Как бы ни сложно было, вы внимательны. Терпеливы и отзывчивы", - сказал Путин.

Почувствовать это еще более отчетливо вся страна смогла в период пандемии. Работа социальных работников в эти месяцы оказалась очень востребованной. Они развозили продукты нуждающимся. Уходили на самоизоляцию вместе с пациентами хосписов и специализированных интернатов, не бросая никого в этой сложнейшей ситуации. И эту самоотверженность государство поощрило в виде дополнительных выплат.

"По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан. Что он предусматривает. Первое - от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут сирот, инвалидов, пожилых людей. То есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний. Второе. Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов. НКО - исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов. Ну, за исключением НДС за второй квартал текущего года. Это распространяется и на организации традиционных религий России", - заявил президент.

Кроме того, из президентского фонда будут выделены три миллиарда рублей, которые государство раздаст в виде грантов НКО и различным социальным центрам. Таким, например, как "Дом Милосердия" в Ярославской области, где занимаются помощью пожилым людям.

"Валентина Леонидовна, а вы уже подали заявку для участия в конкурсе на получение гранта?" – спросил Путин.

"Да, да", - ответила сотрудница благотворительной организации "Дом милосердия" Валентина Сопова.

"Хорошо. Ну, у вас такие большие связи, я думаю, успех почти гарантирован", - заключил глава государства.

Про гарантии и про те меры поддержки, которые уже заработали, президент в ходе разговора тоже активно интересуется. У каждого, кто выходит на связь с Кремлем, Путин спрашивает - получили они выплаты или нет. Оформили льготные кредиты, наравне с бизнесом положенные социальным НКО. Или есть проблемы.

"Вы упомянули о зарплатных кредитах под два процента. Насколько легко или сложно оформить его. Вы это уже сделали?" – поинтересовался Путин.

"Нет, мы еще не сделали. На сайте Минэкономразвития есть пошаговая инструкция. И мы запустили эту процедуру", - ответила президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева.

"Вы упомянули про сайт, у нас на связи как раз руководитель Минэкономразвития. Максим Геннадьевич, можете прокомментировать?" – попросил президент.

"Владимир Владимирович, мы в соответствии с вашим поручением в пятницу опубликовали реестр некоммерческих организаций. Всего 24 тысячи НКО включены сейчас в этот реестр, и они получили возможность, начиная с сегодняшнего дня, обращаться за кредитами под 2 процента с последующим списанием", - сказал министр экономического развития Максим Решетников.

"Максим Геннадьевич, нужно и по тем мерам, по которым решения уже приняты, и по тем, которые готовятся, максимально и самым доступным образом информировать людей. Все должны знать, на что они имеют право", - заключил глава государства.

Еще одна важнейшая тема - помощь детям-инвалидам. Фонд "Дедморозим" занимается как раз этим, на деле доказывая, что особенности развития - это вовсе не приговор. Многие из их подопечных, у которых изначально были серьезные проблемы, теперь ведут нормальную жизнь. Но без государственной поддержки в каких-то вопросах не обойтись. Речь про детей, у которых выявлено такое заболевание, как спинально-мышечная атрофия. Лекарство от неё есть, но стоит оно очень дорого.

"И вот здесь мы понимаем, что это стоит десятки миллиардов рублей для того, чтобы все дети, которые в этом нуждаются, были обеспечены. И такое решение вряд ли сможет кто-то принять кроме вас, Владимир Владимирович", - заявил Дмитрий Жебелев, учредитель фонда "Дедморозим".

"Дмитрий Геннадьевич, мы не так давно обсуждали проблемы этого заболевания, проблемы вернее тех людей, которые страдают от этого заболевания с Татьяной Алексеевной Голиковой. Татьяна Алексеевна, есть, что добавить к тому, о чем мы говорили?" – спросил Путин.

"Мы с вами тогда обсуждали, что мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему. Это и средства регионов, частично средства федерального бюджета, и, возможно, привлечь наш социально-ориентированный бизнес к тому, чтобы они тоже вложились в такую инфраструктуру, как создание фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, поскольку это очень значимая проблема. Важная для спасения детей", - ответила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

"Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем это", - заявил Путин.

Это решение вполне укладывается в ту форму социального государства, которым Россия стала в последние десятилетия. И именно этот курс теперь хотят закрепить в Основном законе страны, внеся соответствующие поправки, актуальность которых в период пандемии возросла многократно.

"Закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости. Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную, не реже одного раза в год, индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже МРОТ. Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед. Чтобы люди были уверены в будущем. Чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием. Получали необходимую, достаточную поддержку", - заявил Путин.

Поддержку государство будет продолжать оказывать и социальным работникам, и НКО, занимающимся помощью старикам и детям. Все это учтено в национальном проекте "Демография", который рассчитан вплоть до 2024 года.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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