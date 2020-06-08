В США власти пошли на уступки протестующим

Конгрессмены готовят реформу полиции

Власти американского Миннеаполиса намерены расформировать департамент полиции. Решение стало ответом на массовые акции протеста, которые не стихают по всей стране после убийства при задержании чернокожего Джорджа Флойда. Требование демонстрантов обуздать произвол полиции быстро дополнилось и другими острыми вопросами к властям. Конгрессмены лихорадочно готовят реформу полиции. Но инцидент с Флойдом уже превратился в политический спектакль на фоне обостряющейся предвыборной гонки.

Тело Джорджа Флойда сейчас в церкви Хьюстона. Штат Техас, где убитый афроамериканец провел большую часть жизни. Все готово к поминальной службе. Двери откроют для желающих проститься, и уже известно, например, что набирать политические баллы сюда приедет кандидат в президенты Джо Байден. Оплачивает похороны именитый боксер - Флойд Мейвезер. Он передал почти 90 тысяч долларов. Пожалуй, еще никогда в Америке жертву полицейского насилия, человека, к слову, отсидевшего пять лет за вооруженный грабёж, не хоронили с таким размахом.

Ранее было прощание в Северной Каролине, где Флойд родился, и в Миннесоте, где он умер. Позолоченный гроб уже несколько дней возят по разным штатам. У него рыдал мэр Миннеаполиса. Выглядит трогательно (см. видео). Кажется, в этих стенаниях всё: и эмпатия к бедам чернокожих, и переживания за собственную карьеру - неизвестно ведь ещё, чем дело кончится. И, возможно, жалость к ни в чем неповинным копам. Из-за преступления четверых коллег - они все теперь могут остаться без работы. Городской совет Миннеаполиса готов расформировать департамент полиции.

"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицию, какой мы ее знаем в Миннеаполисе, и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности, которая будет работать на благо города и его жителей", - заявила Лиза Бендер, председатель городского муниципалитета Миннеаполиса.

Время нынче в Америке жаркое, и что будет происходить в Миннеаполисе без полиции, можно предположить. Достаточно вспомнить, как всю неделю страну поджигали, громили и грабили.

Из последнего - Сиэтл. Автомобиль летит в толпу, которая стоит перед полицейским оцеплением. Когда водитель сбрасывает скорость, машину окружают протестующие. Начинается стрельба. Позже станет известно о пострадавшем.

Власти же констатируют: беспорядки происходят всё реже. Вот же - совершенно мирная акция на знаменитом мосту Золотые ворота в Сан-Франциско. В штате Мэн толпа изображает массовое задержание. А в Нью-Йорке решили присесть. Минута молчания в память об убитом. Мэр города, видимо, впечатлился и даже отменил комендантский час.

"На улицах все меньше преступлений и все больше мирных протестующих. Соответственно, количество арестов стремительно уменьшается. В связи с этим я принял решение отменить комендантский час", - сказал Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка.

А вот - минута молчания в Вашингтоне. Демократка и ярая противница действующего президента Нэнси Пелоси картинно преклоняет колено в знак солидарности с протестующими. А Дональд Трамп мраморные полы в шикарных залах решил не протирать. Ограничился распоряжением бойцам Нацгвардии вернуться домой. По мнению главы государства, ситуация в городе - под полным контролем. Правда, у Белого Дома почему-то опять расширили периметр безопасности, а территорию обнесли железным забором.

Антитрамповских лозунгов в толпе, кажется, уже не меньше, чем антирасистских. Президент, в свою очередь, напоминает: армия ведь может и вернуться, если надо будет. В общем, как-то даже и не узнать Америку - проповедницу демократии во всех ее проявлениях. Десятилетиями Вашингтон диктовал другим государствам - не разгонять массовые протесты. И вот - как дошло до дела у него самого - все рекомендации вместе с ценностями канули в лету. На двойные стандарты обращает внимание МИД России.

"Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путём, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и ранненых, более 9 тысяч человек задержаны", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Американский истеблишмент сейчас многое из того, что он помогал организовывать в других странах, может почувствовать на собственной шкуре. Взять, например, эти кадры. Будто Киев с его декоммунизацией. Но нет. Дело происходит в Вирджинии. Группа американских протестующих снесла с постамента 129-летнюю статую рабовладельца - генерала армии Уильямса Уикхэма, который сражался на стороне конфедератов во время гражданской войны в США. Также на этой неделе была снесена статуя солдатам конфедерации. В общем, похоже, и в Америке теперь рьяно переписывают историю. Что характерно - на сей раз не чужую. Свою. А это уже их право.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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