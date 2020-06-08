"Это был поспешный брак": тетя принца Гарри влезла в его отношения с Маркл

Графиня рассказала о своем опыте

Тетя принца Гарри графиня Софи Уэссекская объяснила, почему Меган Маркл не прижилась в королевской семье.

Графиня предположила, что у Меган не было достаточно времени, чтобы привыкнуть к традициям, поскольку Гарри слишком быстро сделал ей предложение – всего через год после знакомства. В качестве примера она привела свою историю с принцем Эдвардом, но у нее было пять, чтобы привыкнуть к будущим родственникам.

"Мне понадобилось время, чтобы встать на ноги. Я потратила целых пять лет, чтобы приспособиться к королевской жизни", - рассказала она изданию The Sunday Times.

Графиня отметила, что всегда пыталась помочь Меган и была на ее стороне. Она надеется, что молодая семья сможет найти свое счастье.

После того, как принц Гарри и Меган официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи они переехали в США, в Лос-Анджелес, где купили дом. На переезде настояла Меган, так как в Калифорнии живет ее мать.

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