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В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом

22:56
  • понедельник
  • 08 июня 2020

Якобы из-за этого погибли люди и домашняя птица

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана, которые распространили ложную информацию об искусственном распространении коронавируса через мессенджер WhatsApp.
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В фейковых сообщениях утверждалось, что над населенными пунктами с вертолетов распыляли возбудитель COVID-19, из-за чего якобы погибли люди и домашняя птица в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе.

Уголовные дела возбуждены по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", говорится в сообщении СК по региону. Нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане остается непростой. По данным на 8 июня, в республике 5 970 заболевших коронавирусом. 4 587 выздоровели, 308 умерли.

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