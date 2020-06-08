Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Актер был пьян

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.

Авария произошла в районе Смоленской площади. По предварительным данным, Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и врезался в "ВАЗ", пишет telegram-канал LifeShot.

Водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.

Ефремов не пострадал. Telegram-канал Baza утверждает, что актер был сильно пьян. Эту информацию подтверждает видео, на котором сотрудник ДПС ведет нетрезвого Ефремова под руки. Рядом возмущаются очевидцы аварии.

На месте ДТП образовалась большая пробка.

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