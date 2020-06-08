В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв в столице превысило три тысячи

Оперативный штаб сообщил, что за сутки в Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3029. Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 985 новых случаев заболевания в 83 регионах. Более половины инфицированных младше 45 лет, у трети нет никаких симптомов COVID-19. Всего в стране зафиксировано свыше 476 тысяч подтвержденных диагнозов.

В Москве за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 2001 человека. Всего в столице зафиксировано более 197 тысяч случаев. Выздоровели - 1633 пациента. За весь период медики вылечили почти 105 тысяч заболевших.

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