Опубликовано видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу

В Сети опубликовано видео момента столкновения автомобилей на Смоленской площади в Москве. Видео ДТП показал столичный Центр организации дорожного движения в своем твитере.

На кадрах видно, что один из автомобилей – по предварительной версии, за рулем был актер Михаил Ефремов – выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал один человек. Водитель находится в тяжелом состоянии, передает Mash.

Сам Ефремов не пострадал. К настоящему моменту полиция увезла его в участок. Ранее на место ДТП прибыли члены его семьи и друзья. Выясняются все подробности аварии. Судя по видео с места аварии, актер сильно пьян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"