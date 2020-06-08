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Опубликовано видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

23:43
  • понедельник
  • 08 июня 2020

На кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу

В Сети опубликовано видео момента столкновения автомобилей на Смоленской площади в Москве. Видео ДТП показал столичный Центр организации дорожного движения в своем твитере.
Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

На кадрах видно, что один из автомобилей – по предварительной версии, за рулем был актер Михаил Ефремов – выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал один человек. Водитель находится в тяжелом состоянии, передает Mash.

Сам Ефремов не пострадал. К настоящему моменту полиция увезла его в участок. Ранее на место ДТП прибыли члены его семьи и друзья. Выясняются все подробности аварии. Судя по видео с места аварии, актер сильно пьян.

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Момент ДТП с участием Михаила Ефремова
Момент ДТП с участием Михаила Ефремова
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