"Если посадят, буду носить передачки": дочь Ефремова с иронией отнеслась к пьяному ДТП актера

Второй участник аварии в крайне тяжелом состоянии

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала, как узнала о том, что ее отец попал в аварию. (Девушка просит писать ее имя без дефиса - прим.ред.)

Об инциденте ей рассказала подруга, которая работает в СМИ. Видимо, Ефремов не стал звонить близким после аварии.

"Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового", - написала дочь Ефремова в Instagram.

Некоторые начали осуждать 20-летнюю девушку за то, что она сидит дома, в то время как у ее отца проблемы.

"1. Не маленький, сам разберется; 2. Нечего ездить пьяным за рулем; 3. Никто, вроде, не умер; 4. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами; 5. Если посадят, буду носить передачки и помогать мелким (братьям и сестрам - прим.ред.)", - разложила по полочкам Анна Мария.

56-летний Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль доставки.

Курьера госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Как сообщает telegram-канал Mash, у пострадавшего диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов.

Виновник аварии не пострадал. К месту аварии съехались друзья Ефремова - актеры Сергей Гармаш и Никита Высоцкий. Они решили поддержать коллегу.

Судя по видео с места ДТП, актер был сильно пьян. Эту информацию впоследствии подтвердили в МВД по Москве. На данный момент актера увезли на медосвидетельствование, чтобы определить промилле.

Анна Мария - третий ребенок Михаила Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной. Девушка позиционирует себя как косплеера, феминистку, художницу и лесбиянку. Учится, согласно данным из открытых источников, в институте русского языка имени Пушкина на филологическом факультете.​

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