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"Ситуация крайне сложная": эксперт прокомментировал протесты в США

08:36
  • вторник
  • 09 июня 2020

Ситуацию в США обсудили в программе "События. 25-й час"

Как долго в Соединенных Штатах еще будет актуален вопрос расового неравенства? Почему несмотря на многолетние усилия американских властей не удается обеспечить полноценного равноправия граждан? И как объяснить широкую поддержку заокеанских выступлений в Европе?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Ситуация у них крайне сложная и близкая к безвыходной. За последние 30-50 лет в США довольно много сделали, чтобы компенсировать чернокожим ту естественную дискриминацию, в которой они исторически находились", - отметил  Бордачев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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