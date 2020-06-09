"Ситуация крайне сложная": эксперт прокомментировал протесты в США

Ситуацию в США обсудили в программе "События. 25-й час"

Как долго в Соединенных Штатах еще будет актуален вопрос расового неравенства? Почему несмотря на многолетние усилия американских властей не удается обеспечить полноценного равноправия граждан? И как объяснить широкую поддержку заокеанских выступлений в Европе?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Ситуация у них крайне сложная и близкая к безвыходной. За последние 30-50 лет в США довольно много сделали, чтобы компенсировать чернокожим ту естественную дискриминацию, в которой они исторически находились", - отметил Бордачев.

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