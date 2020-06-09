Отдых в России подорожает почти на треть

Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров

Отдых на российских курортах может существенно подорожать. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его словам, существенный удар по отрасли нанесла эпидемия коронавируса. Из-за этого стоимость отдыха может вырасти почти на треть. Ростуризм оценивает недополученные доходы туротрасли в полтора триллиона рублей, пишут "Известия".

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании возобновят полеты тогда, когда будет налажен внутренний туризм в условиях COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"