ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отдых в России подорожает почти на треть

08:27
  • вторник
  • 09 июня 2020

Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров

Отдых на российских курортах может существенно подорожать. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его словам, существенный удар по отрасли нанесла эпидемия коронавируса. Из-за этого стоимость отдыха может вырасти почти на треть. Ростуризм оценивает недополученные доходы туротрасли в полтора триллиона рублей, пишут "Известия".

Накануне сообщалось, что российские авиакомпании возобновят полеты тогда, когда будет налажен внутренний туризм в условиях COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.