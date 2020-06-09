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В Москве после снятия ограничений выйдут на работу около 1 миллиона человек

08:31
  • вторник
  • 09 июня 2020

Мэр столицы отменил самоизоляцию накануне

Сотрудники московских предприятий, на деятельность которых сняты ограничения, возвращаются к работе с 9 июня. По подсчетам столичной администрации, это около миллиона человек. К концу недели, после снятия режима самоизоляции, можно будет оценить экономический эффект, заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Почему в Москве решили снять ограничения по коронавирусу

"По нашим прогнозам, на этой неделе к работе может вернуться порядка миллиона человек, в том числе, это сотрудники офисов, ранее соблюдавшие самоизоляцию. Экономические эффекты мы увидим уже к пятнице", - сказал Ефимов.

По словам вице-мэра, экономика столицы работала и до 9 июня - на 85%. Однако в режиме вынужденной приостановки все еще оставались около миллиона человек. Удаленно продолжали работать около 3 миллионов. Постепенно и они будут возвращаться к прежнему режиму

Ефимов отметил, что каждый шаг по ослаблению ограничений дает заметный прирост экономической активности. В частности, восстановление работы непродовольственной торговли дало удвоение темпов роста оборота. Малый и средний бизнес, в наибольшей степени пострадавший от ограничений, отреагировал особенно позитивно отреагировал.

Днем ранее о поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С 9 июня в столице отменяется самоизоляция, прекращают действовать пропускной режим и график прогулок. Вновь заработают парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, передает ТАСС.

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