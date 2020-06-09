Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за ДТП со смертельным исходом

Актера отпустили под подписку о невыезде

Дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицируют после смерти водителя, который пострадал в ДТП с участием пьяного актера. Если раньше артисту грозило до семи лет лишения свободы, то теперь этот срок увеличится до 12 лет. Сейчас Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

58-летний курьер Сергей Захаров, который пострадал по вине Ефремова, скончался в 5:00 в НИИ им. Склифосовского. В больницу приехала его супруга. В Сети опубликовали видео, на котором рыдающая женщина садится в такси. "Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет", - пишет Telegram-канал Mash.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал. Экспертиза показала, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после ДТП один из очевидцев записал видео с пьяным Ефремовым. Актеру сообщили, что в аварии пострадал человек. "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу", - заявил актер. Он добавил, что у него много денег. При этом актер использовал ненормативную лексику.

Видео: момент аварии с участием Михаила Ефремова

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