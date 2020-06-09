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Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым умер в больнице

08:19
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актеру грозит до 12 лет тюрьмы

Водитель, который пострадал в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался", - передает ТАСС слова медиков.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался с автофургон. Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Ранее сообщалось, что у мужчины диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. 

Михаил Ефремов в момент аварии был сильно пьян. Эту информацию подтвердили в МВД по Москве.

Изначально против актера возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Так как Ефремов в момент ДТП был пьян, ему грозило до 7 лет тюрьмы.

После смерти водителя дело будет переквалифицировано на часть 4 этой же статьи. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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