Десятки домов оказались в зоне подтопления в Красноярском крае

Для жителей подготовлено 6 пунктов временного размещения

Десять населенных пунктов оказались в зоне подтопления в Красноярском крае. Последствия паводка ликвидируют спасатели. Для жителей подготовлены пункты временного размещения.

"Работают силы и средства РСЧС, в том числе и сотрудники МЧС… 474 человека, 158 единиц техники, из них от МЧС России 117 человек, 31 единицы техники. Подтопленными остаются 10 населенных пунктов, 52 жилых дома и 114 приусадебных участков, в которых проживает 160 человек, в том числе 42 ребенка", - сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Как сообщалось, обильные осадки вызвали подъем уровня воды в реках. Паводок затронул четыре муниципальных района Красноярского края - Манский, Партизанский, Ермаковский и Курагинский. В трех районах введен режим ЧС.

Залито пять участков дорог, повреждены 3 автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с четырьмя населенными пунктами.

Во всех населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов. Спасатели подготовили 6 пунктов временного размещения. Сейчас там находятся 5 человек, из них двое детей. Остальные пострадавшие размещены по родственникам и знакомым, передает РИА Новости.

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