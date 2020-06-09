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Названы главные правила безопасного похудения

09:12
  • вторник
  • 09 июня 2020

Спешка в этом деле не нужна

Специалисты дали советы россиянам, которые намерены избавиться от лишнего веса после отмены карантина. По словам экспертов, для безопасного похудения нужно на 15-30% снизить число потребляемых калорий.
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"Желательно в среднем употреблять на 200-300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи", - рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Но это при условии, что человек не занимается спортом. 

Специалист по вопросам питания Нагима Семчукова посоветовала завтракать в течение первого часа после пробуждения, а ужинать за три-четыре часа до сна. Между приемами пищи желательно соблюдать четырехчасовой промежуток. По словам Семчуковой, половину тарелки должны занимать овощи, а половину - нежирный белок и медленные углеводы.  

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала пить воду из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса. Без соблюдения питьевого режима никакие диеты не помогут, уверена она. Специалист также рекомендует в течение дня съедать как минимум три порции овощей и две порции фруктов, а также заниматься интенсивной ходьбой. 

"Пробиотики и бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, тоже нужны, потому что они восстанавливают микрофлору, и человек начинает хотеть потреблять полезные продукты", - цитирует Соломатину iz.ru со ссылкой на Роскачество. 

По словам экспертов, торопиться с похудением не стоит. Избавляться от лишнего веса нужно постепенно, не травмируя тело и психику.

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