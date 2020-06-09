ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефремова после смертельного ДТП отпустили домой

09:09
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актер был сильно пьян в момент аварии

Михаила Ефремова отпустили из полиции домой после устроенного им ДТП в центре Москвы. Пострадавший водитель второго автомобиля во вторник утром скончался в больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, Ефремов отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве.  Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался с автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли. По данным СМИ, у мужчины началось внутреннее кровотечение.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Теперь дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.