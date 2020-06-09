Ефремова после смертельного ДТП отпустили домой

Актер был сильно пьян в момент аварии

Михаила Ефремова отпустили из полиции домой после устроенного им ДТП в центре Москвы. Пострадавший водитель второго автомобиля во вторник утром скончался в больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, Ефремов отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался с автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли. По данным СМИ, у мужчины началось внутреннее кровотечение.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Теперь дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"