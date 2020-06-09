Устроивший смертельную аварию Ефремов оказался злостным нарушителем ПДД

С начала года он уже 10 раз привлекался в ответственности

Во вторник утром в столичной клинике скончался водитель автомобиля, пострадавший в результате ДТП с участием Михаила Ефремова. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, но спасти мужчину так и не удалось. Уголовное дело, заведенное в отношении известного актера, теперь переквалифицировано на более тяжкую статью. Авария, напомним, произошла в центре Москвы минувшим вечером - экспертиза подтвердила: Ефремов был пьян.

8 июня, половина десятого вечера. На кадрах с камеры наблюдения, установленной на Смоленской площади, видно, как автомобиль на большой скорости не вписывается в поворот, вылетает на встречную полосу и врезается в другую машину, передает "ТВ Центр".

Случайные прохожие в шоке - еще немного, и внедорожник мог вылететь на тротуар. Его движение остановил развозной фургон "Лада". За рулем находился 57-летний Сергей Захаров. От страшного лобового удара его зажало в кабине. С тяжелейшими травмами мужчину доставили в институт Склифосовского. Открытый перелом бедра, перелом ребер, черепно-мозговая травма - и это лишь неполный перечень. Всю ночь врачи пытались спасти Сергея. Однако сегодня около пяти часов утра он скончался.

Зато не пострадал виновник ДТП. За рулем выехавшего на встречную полосу внедорожника Гранд "Чероки" находился известный актер Михаил Ефремов. Сотрудники полиции сразу заподозрили у него состояние алкогольного опьянения.

- Вы сами-то понимаете, что произошло?

- Да, я вдарился в машину.

- Вдарился! Человек сильно пострадал...

- Да ладно.

- Я его вылечу.

- Вы же не доктор.

Собственно, все признаки были налицо. Да и сам Ефремов факт употребления не скрывал.

- Вы выпили?

- Да.

Тем не менее, после снятия показаний на месте Ефремова отправили на медицинское освидетельствование.

Первоначально уголовное бело было возбуждено по статье: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью". Она предусматривает до семи лет лишения свободы. Однако после смерти пострадавшего дело переквалифицировали. И теперь Ефремову грозит уже до 12 лет тюрьмы. Сразу после аварии сын артиста Никита назвал случившееся большой трагедией. И отказался от дальнейших комментариев. Отреагировала и дочь Ефремова Анна-Мария. В соцсети девушка написала: "ничего нового". И единственное, чем она сможет помочь - носить передачи.

Вскоре после аварии на месте происшествия оказался актер Сергей Гармаш. Однако он не подтвердил, что приехал поддержать коллегу по цеху.

- Что произошло?

- Я не в курсе. Я только что проезжал мимо. Все. Я просто проезжал мимо.

- Но вот вы сами как оцениваете то, что он за рулем пьяным оказался?

- Это же не первая ситуация, связанная с Ефремовым.

Ситуация действительно, далеко не первая. В 2009 году на своей машине он врезался в другой автомобиль. Двое находившихся в нем мужчин тогда не пострадали. По данным полиции, только с начала этого года он 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил. А скандалы Ефремова на фестивалях, концертах и спектаклях и вовсе трудно сосчитать. Практически все инциденты случались, когда Ефремов находился что называется "подшофе". В недавнем интервью актер так охарактеризовал свое жизненное кредо: "Я - жизнерадостный пьяница. Вот такое название мне нравится очень".

В итоге заявление оказалось очень спорным.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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