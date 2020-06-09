В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

Последние данные о заболевании

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За сутки зафиксировано 8 тысяч 595 новых случаев заболевания "Ковид-19" в 83 регионах. При этом около 40 процентов заразившихся являются бессимптомными носителями. Скончался 171 пациент. За весь период умерли 6 тысяч 142 человека.

Всего коронавирус подтверждён у 485253 россиян. За всё время было проведено более тринадцати миллионов двухсот тысяч тестов на выявление инфекции, 238 тысяч лабораторных исследований за день, передает "ТВ Центр".

Выздоровевших в России снова больше, чем заболевших. Это уже 7-ой случай с начала пандемии. За сутки из больниц выписаны 11 тысяч 709 пациентов. Общее число вылечившихся - уже 242 тысячи 397 человек.

В Москве диагноз "Ковид-19" подтвердился у 1572 граждан. За всё время зафиксировано 198 тысяч 590 случаев заболевания коронавирусом. 59 человек скончались.

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