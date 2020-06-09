Москва возвращается к жизни в обычном режиме

Жители столицы теперь могут свободно перемещаться по городу

Всё больше регионов страны постепенно снимают ограничения и возвращаются к обычной жизни. В Алтайском крае уже заработали санатории, в ближайшее время готовится открыть туристический сезон и Крым. Из режима самоизоляции вышли Брянская область и Москва. Еще накануне Сергей Собянин анонсировал отмену целого ряда мер. И уже 9 июня жители столицы уже могут свободно перемещаться по городу - разумеется, не забывая об основных правилах безопасности.

Пропускной режим отменяется. С сегодняшнего дня гулять в столице можно, когда угодно, а не только по особому графику. Для москвичей снимаются все ограничения для выхода на улицу. Выходить из дома могут и люди старше 65. Социальные карты, которые до сегодняшнего дня были заблокированы, вновь заработали. После двух с половиной месяцев самоизоляции москвичи с воодушевлением покидают квартиры, передает "ТВ Центр".

Соскучились москвичи явно не только по прогулкам. С сегодняшнего дня в столице могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты и фотоателье. Всё расписано уже на несколько дней вперёд - клиенты обрывают телефоны. Впрочем, пока к процедуре обычной стрижки сотрудники готовятся как к полёту в космос. Кресла и инструменты обрабатывают специальными антисептиками. Приём ведут исключительно в масках. Соблюдают и безопасное расстояние.

Вести плановый приём с сегодняшнего дня могут и ветеринарные клиники. До этого обращаться за помощью для своего питомца можно было только в случае экстренной необходимости. В столице вновь заработали услуги каршеринга - пользоваться прокатным автомобилем теперь можно без всяких ограничений. К своей обычной деятельности могут вернуться киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам разрешили начать проводить репетиции своих творческих коллективов. В цирках самыми ответственными артистами оказались животные - уже с утра отрабатывают обязательную программу на манеже.

Следующий этап снятия ограничений в столице стартует со следующего вторника - с 16 июня. В полном объёме заработают стоматологические кабинеты - обращаться можно будет не только в случае острой боли. Также работу возобновят библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, а также рекламные агентства. Свои двери для всех желающих откроют музеи и зоопарки.

Впрочем, расслабляться даже с таким количеством снятых ограничений пока лучше не стоит. Вероятность заражения коронавирусом пока полностью не исчезла. Поэтому и о мерах профилактики пока забывать не стоит - к тому же, санитарные требования никто не отменяет. Только так возможно держать ситуацию с пандемией на контроле и не допустить повторной вспышки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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