КНДР объявила о разрыве всех каналов связи с Южной Кореей

С чем связан данный шаг?

КНДР разрывает все отношения и линии связи с Южной Кореей. Решение, принятое в Пхеньяне, уже вступило в силу. Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, страна отказывается от диалога и всех видов сотрудничества с Сеулом, передает "ТВ Центр".

Южнокорейских соседей снова следует именовать врагами и предателями. Серьёзность этих заявлений уже подтвердили южнокорейские военные. В Минобороны сообщили о попытках дозвониться до Севера по военной линии спецсвязи, но все звонки остались без ответа.

О возможности разрыва отношений Пхеньян предупреждал Сеул ещё 4 июня - после требования прекратить агитационную деятельность на своей территории. Речь идёт о листовках, которые северокорейские перебежчики отправляют по воздуху через границу. Под лозунгом "Смерть предателям" в Пхеньяне прошли массовые митинги молодёжи.

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