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Трамп отказался упразднять полицию

11:46
  • вторник
  • 09 июня 2020

Президент США отказался сокращать финансирование полиции

Водителем автомобиля, который протаранил толпу темнокожих демонстрантов в Сиэтле, оказался глава одного из отделений экстремистской организации "Ку-клукс-клан". Об этом сообщают американские СМИ.

Мужчине уже предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении. Тем временем в Хьюстоне завершилась общая часть церемонии прощания с Джорджем Флойдом. Его гибель от рук полицейских 25 мая стала поводом к масштабным протестам по всей стране, передает "ТВ Центр".

Одно из главных требований манифестантов прокомментировал Дональд Трамп. Президент отказался сокращать финансирование полиции и подвергать её расформированию. На встрече с руководством правоохранительных структур он заявил: 99 процентов стражей порядка - замечательные люди.

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