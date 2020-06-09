Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе

Нейтрализованы десятки радикалов

В Сирии боевики запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра" попытались захватить населённый пункт на юге Идлиба. По данным нашего Центра по примирению, террористы прорвали оборону правительственной армии, но бойцам удалось отразить атаку. Ответным огнём были убиты десятки радикалов. Между тем, в освобождённые районы страны возвращаются беженцы. Так, в провинции Эс-Сувейда после реконструкции вновь открылись христианские церкви.

Репортаж - Павла Прокопенко.

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