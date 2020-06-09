ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе

12:22
  • вторник
  • 09 июня 2020

Нейтрализованы десятки радикалов

В Сирии боевики запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра" попытались захватить населённый пункт на юге Идлиба. По данным нашего Центра по примирению, террористы прорвали оборону правительственной армии, но бойцам удалось отразить атаку. Ответным огнём были убиты десятки радикалов. Между тем, в освобождённые районы страны возвращаются беженцы. Так, в провинции Эс-Сувейда после реконструкции вновь открылись христианские церкви.

Репортаж - Павла Прокопенко. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сирийская армия
Сирийская армия
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
Христианская церковь в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.