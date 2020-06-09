Режим ЧС ввели в Благовещенске после тропического ливня (видео)

Последствия непогоды устраняют

Подтоплены дома, размыты дороги, повреждены мосты. Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия непогоды. На Благовещенск обрушился по-настоящему тропический ливень. За 12 часов в городе выпала почти месячная норма осадков. Там введён режим ЧС.

Пока Центральная Россия прячется от летнего зноя, Дальний Восток заливают тропические ливни. В Благовещенске после дождя объявлен режим ЧС. За несколько часов на город обрушилась почти месячная норма осадков. И, по словам синоптиков, такое впервые в этот день за всю историю наблюдения за погодой, отмечает "ТВ Центр".

Машины плыли, глохли и тонули. Уровень воды на дорогах переливался через капот, а поднимаемые автомобилями волны окончательно заливали двигатели других участников движения. Пешеходам не легче. Затоплены подвалы и подъезды домов. В торговых центрах протекли крыши. На одной из улиц подмыло грунт, и провалился асфальт. Где-то отмечали перебои с электричеством.

Тольятти тоже заливает. Похожая ситуация и в Ингушетии. Там сильные дожди переполнили реки. А на другом конце страны – в Калининградской области – сильнейший град. Около часа города и посёлки засыпало крупными кусками льда.

В Мурманской области военные продолжают помогать ликвидировать уже последствия непогоды. После сильных дождей в регионе смыло железнодорожный мост через реку, парализовав движение поездов. Восстановить переправу удалось за считанные дни и вскоре сообщение снова откроется.

В Москве по-прежнему жарко. И знойная погода продлится до конца недели. Лишь в некоторых районах столичного региона пройдут кратковременные дожди.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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