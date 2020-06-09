Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летнего Максима Семко

Мальчику требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" совместно с Благотворительным Фондом Помощи Детям WorldVita создали еженедельную акцию помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждую неделю в эфире телеканала и на сайте мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в вашей поддержке и которому мы вместе можем помочь.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима Семко. В 2 года у мальчика обнаружили нейробластому. Врачи называют ее самой агрессивной опухолью. Течение болезни непредсказуемо и коварно. Порой, о ней узнают лишь на четвертой стадии. Но даже в этом случае есть шанс выжить. И Максим всеми силами пытается воспользоваться им.

Помочь Максиму мы можем все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Банковские реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Семко Максима, программа 1008

За плечами у мальчика операция по удалению опухоли, несколько курсов химиотерапии и пересадка костного мозга. Он почти поборол болезнь… Но, чтобы рак не вернулся, нужна ваша помощь. На днях Максиму исполнится 3 года, маленькое чудо, которое вы можете совершить, станет лучшим подарком для него.

Он так любит мороженое, которое так долго было под запретом. А вместо вкусного и сладкого – горькие лекарства. Но даже их Максим отважно глотает.

Скромный и стеснительный мальчишка на самом деле очень сильный и смелый. Ведь он уже целый год сражается за свою жизнь. Началось все прошлым летом. У Максима поднялась высокая температура. Держалась несколько дней. Казалось, ничего особенного, обычная простуда. Врачи не могли понять причину. Решили обследовать ребенка. И выяснилось, что здорового с виду малыша уже долгое время болезнь съедает изнутри. Нейробластома забрюшинного пространства. Огромная злокачественная опухоль – 15 сантиметров. Простыми словами - рак четвертой стадии. Необходимое срочное лечение. За год ребенок прошел 8 курсов химиотерапии, перенёс трансплантацию костного мозга и лучевую терапию. Но самым невыносимым моментом для мамы и малыша стала операция по удалению опухоли.

"Заглядывала ему в глаза, но он отворачивался, он не хотел на меня даже смотреть. Просто для мамы это очень тяжело перенести. Я с ним 40 минут сидела, мы играли, он немножко ко мне шел… на контакт… и там проходит еще полчаса – все, надо уходить. Это, конечно, тяжело оставлять ребенка. А там он плакал, и я тоже со слезами уходила", - говорит Елена Костина, мама Максима Семко.

На днях мальчику исполнится три года. Но, несмотря на возраст, он почти не разговаривает. Объясняет маме свои мысли жестами.

"Многие процедуры приходилось проводить против его воли. Он же маленький и они прям все это сильно чувствуют. Из-за того, что он закрывался где-то эмоционально… и развитие речи у нас притормозилось", - рассказала Елена Костина.

В остальном Максим даже опережает своих ровесников. В реабилитационном центре ребенку оказывали в том числе и психологическую помощь. Медики уверены: мальчик сможет все наверстать. Сейчас главное – сохранить жизнь. Лечение, которое уже получил Максим, подействовало. Он почти поправился.

Но это не значит, что болезнь отступила. Нужен еще один шаг – иммунотерапия. Благодаря ей организм учится распознавать раковые клетки и атаковать их. Врачи спасение видят только в одном препарате. Но производят его за границей. У нас он не зарегистрирован и покупать лекарство родители Максима вынуждены за свой счет. Всего нужно пройти 5 курсов. Сейчас важно собрать деньги хотя бы на первые 2, но даже сумма, которая необходима на их приобретение, просто космическая - более 9 с половиной миллионов рублей. Даже если родители Максима продадут все, что у них есть, денег не хватит.

Самостоятельный в свои три года, Максим уже знает, что почти все, что сломалось, можно починить. Точно так же и с его организмом. И вот поезд снова отправляется в путь, словно, он и не ломался вовсе.

Помочь Максиму мы можем все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим телезрителей, за то, что вы не оставляете больных детей в беде и помогаете изменить их судьбу к лучшему.

Елена Макарова, Наталья Епифанова и Ольга Шатрова. "ТВ Центр".

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