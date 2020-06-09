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Депутат МГД призвала москвичей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в церквях

09:31
  • вторник
  • 09 июня 2020

Нужно носить маску и соблюдать дистанцию

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова призвала жителей столицы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при посещении церквей.

"С радостью восприняла новость об открытии в Москве православных храмов, тем более это событие произошло перед величайшим христианским праздником Святой Троицы. Хочу отметить, что доступ прихожан в храмы осуществляется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил: все должны быть в масках и перчатках. Перед храмами стоят служители с санитайзерами. Они следят за тем, чтобы все обрабатывали руки, надевали маски и перчатки, а также предоставляют их тем, у кого их нет", - рассказала Стебенкова.

Кроме того, на территории религиозных организаций требуется сохранять социальную дистанцию не менее 1,5 м между людьми.

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