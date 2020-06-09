ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под наблюдением из-за коронавируса остаются более 300 тысяч россиян

09:26
  • вторник
  • 09 июня 2020

За сутки проведено более 200 тысяч тестов

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией остаются 320 тысяч человек. Последние данные озвучил Роспотребнадзор.
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

По информации ведомства, за последние сутки проведено 238 тысяч тестов на COVID-19. Всего же в стране за время пандемии сделано 13,2 миллиона исследований.

Российские регионы продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса. В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, с 9 июня отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, жители столицы могут пользоваться услугами каршеринга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.