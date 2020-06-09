Под наблюдением из-за коронавируса остаются более 300 тысяч россиян

За сутки проведено более 200 тысяч тестов

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией остаются 320 тысяч человек. Последние данные озвучил Роспотребнадзор.

По информации ведомства, за последние сутки проведено 238 тысяч тестов на COVID-19. Всего же в стране за время пандемии сделано 13,2 миллиона исследований.

Российские регионы продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за эпидемии коронавируса. В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, с 9 июня отменены режим самоизоляции и цифровые пропуска. Возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, жители столицы могут пользоваться услугами каршеринга.

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