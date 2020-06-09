МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

Желающих поработать более чем достаточно

Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов в столице, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

"Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий - дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК", - рассказал Реут.

Он отметил, что людей в составе резерва, желающих поработать в ходе голосования в Москве, более чем достаточно.

"Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии. Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав", - резюмировал Реут.

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