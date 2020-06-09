В Москве за сутки вылечились от COVID-19 5390 пациентов

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы

В Москве за сутки успешно завершили лечение от коронавируса более 5 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице превысило 100 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", - заявила Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Требования к донорам следующие: возраст - от 18 до 55 лет, человек переболел коронавирусной инфекцией, не имеет хронических заболеваний, у него отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ракова подчеркнула: после лечения каждый пациент проходит специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, отметила заммэра.

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