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В Москве за сутки вылечились от COVID-19 5390 пациентов

09:42
  • вторник
  • 09 июня 2020

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы

В Москве за сутки успешно завершили лечение от коронавируса более 5 тысяч пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице превысило 100 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: записаться на определяющий антитела к COVID-19 тест можно только дистанционно

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 5 390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", - заявила Ракова.

Заммэра напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Требования к донорам следующие: возраст - от 18 до 55 лет, человек переболел коронавирусной инфекцией, не имеет хронических заболеваний, у него отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ракова подчеркнула:  после лечения каждый пациент проходит специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, отметила заммэра.

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