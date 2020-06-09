"Один глоток сделала": Ивлеева ответила на обвинения в пьяном вождении

Пошла по стопам Ефремова?

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева устроила салют по случаю того, что число ее подписчиков в Instagram достигло 17 миллионов. Понаблюдав за салютом около делового центра "Москва-Сити", она выпила шампанское и поехала домой.

Многих подписчиков обеспокоило, что звезда управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ивлеева поспешила успокоить поклонников. "Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу и поехала домой, чтобы уже дома отмечать… Так что не переживайте! Вы что, я же не дура, мне 29 лет, я же понимаю, что я делаю", - рассказала она на видео, записанном по дороге домой.

Вскоре после этого Telegram-канал Mash сообщил, что Ивлееву разыскивают полицейские. Телеведущая ответила на эту публикацию. Она показала в камеру средний палец, на котором недавно выбила новую татуировку. "Я, если что, остальное шампанское в трусах спрятала!" - пошутила Анастасия Ивлеева, намекая на недавнюю историю с актрисой Натальей Бочкаревой, у которой сотрудники ГИБДД обнаружили наркотики.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил в Москве аварию, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров, работавший водителем-курьером. На фоне этого трагического события поведение Ивлеевой многим показалось легкомысленным.

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