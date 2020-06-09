В Подмосковье почти 300 участков подтоплены после ливней

Последствия стихии ликвидируют сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия ливней, которые обрушились на московский регион в конце прошлой недели. На территории Московской области остаются подтопленными около 300 участков, сообщили в тревожном ведомстве.

"На территории Московской области остаются подтопленными в 16 муниципальных образованиях (30 СНТ и шести населенных пунктах) 280 приусадебных участков", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

На ликвидации последствий подтоплений работают 77 человек и 31 единица техники. За минувшие сутки от воды освободились 99 приусадебных участков, один частный дом и участок автодороги, приводит комментарий представителя МЧС РИА Новости.

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