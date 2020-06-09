"Хорошего актера потеряли": знаменитости отреагировали на пьяное ДТП с Ефремовым

Звезде грозит тюрьма

Михаил Ефремов - любимец публики. Веселый, талантливый, не зазвездившийся. Однако все его положительные черты меркнут на фоне огромного минуса - актер любит выпить. Из-за этой его слабости 8 июня погиб человек - водитель фургона, в который пьяный артист врезался на своем внедорожнике. Российские знаменитости высказались о смертельной аварии с участием Ефремова, причем некоторые из них не посчитали нужным подбирать выражения.

"Жаль. Хорошего актера потеряли, - написал в Telegram журналист Алексей Венедиктов. - Хотя по мне - все закономерно: либо ты бросаешь пить, либо пить бросает тебя".

Телеведущая Тина Канделаки сожалеет о том, что ей приходится не восхищаться актерским талантом Ефремова, а читать о нем новости в криминальной хронике. Ей жалко и актера, и погибшего водителя. "В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок", - написала Канделаки в Telegram.

"Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль, - написала в Instagram актриса Эвелина Бледанс. - Миша, что же ты такой дурак!"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишить Ефремова всех званий и запретить сниматься в кино. "Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", - сказал парламентарий kp.ru.

Еще более жестко высказался спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, который предположил, что Ефремов на карантине потратил все деньги, поэтому не смог воспользоваться услугой "трезвый водитель". "Будь ты проклят! - написал он в Telegram. - Слов нет больше..." По его мнению, артист должен сесть в тюрьму.

Не отстает от него и телеведущая Алена Водонаева. "Как противно от новости про Ефремова, это просто чудовищно, это просто не поддается никакому объяснению", - заявила она в Instagram. Она назвала "исчадиями ада" людей, которые садятся пьяными за руль.

Видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за пьяное ДТП со смертельным исходом. Как пишут СМИ, в этом году артист уже 10 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Адвокат Евгений Корчаго допустил, что Ефремову дадут реальный срок. "Тут весь вопрос - сыграет ли свою роль то, что Ефремов является столь известным человеком. Но я лично не исключаю, что могут дать и по закону", - цитирует его kp.ru.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал. Экспертиза показала, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

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