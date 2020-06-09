Ракова: в Москве создан резерв лекарств для борьбы с COVID-19

В запасе более 10 миллионов упаковок

Городской резерв лекарств для лечения пациентов с COVID-19 создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы. В нем более 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала журналистам, что всеми необходимыми препаратами централизованно обеспечиваются столичные медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Получают лекарства также пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях. Заммэра подчеркнула, что медикаменты по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом.

"Бесплатные лекарства наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на него получают горожане с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции, которые проходят лечение на дому. Для этого была расширена сеть обеспечения бесплатными лекарствами жителей города", - отметила Ракова.

Специальная программа действует медицинских работников, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По словам заммэра, врачи получают профилактическую противовирусную терапию. Кроме того, городские медицинские организации обеспечиваются средствами индивидуальной защиты для медиков.

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