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Ракова: в Москве создан резерв лекарств для борьбы с COVID-19

10:54
  • вторник
  • 09 июня 2020

В запасе более 10 миллионов упаковок

Городской резерв лекарств для лечения пациентов с COVID-19 создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы. В нем более 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Ракова рассказала журналистам, что всеми необходимыми препаратами централизованно обеспечиваются столичные медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Получают лекарства также пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях. Заммэра подчеркнула, что медикаменты по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом.

"Бесплатные лекарства наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на него получают горожане с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции, которые проходят лечение на дому. Для этого была расширена сеть обеспечения бесплатными лекарствами жителей города", - отметила Ракова.

Специальная программа действует медицинских работников, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По словам заммэра, врачи получают профилактическую противовирусную терапию. Кроме того, городские медицинские организации обеспечиваются средствами индивидуальной защиты для медиков.

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