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Прокуратура проверит действия ГИБДД в отношении Ефремова

11:37
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актер нарушал правила дорожного движения более 10 раз в этом году

Расследование дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова взяла на контроль прокуратура Москвы. Надзорное ведомство проверит, как работало ГИБДД в тех случаях, когда артист нарушал правила дорожного движения – а таких случаев только за этот год было уже более десятка.
Ефремова после смертельного ДТП отпустили домой

"Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, передает ТАСС.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу. Автомобиль врезался в фургон Lada, водитель которой, 58-летний курьер Сергей Захаров, был госпитализирован с серьезными переломами, внутренним кровотечением и травмой головы. К утру пострадавший скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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Момент ДТП с участием Михаила Ефремова
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