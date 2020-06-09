Работяга с добрым сердцем: что известно о водителе, погибшем в ДТП с Ефремовым

Родные жертвы требуют наказать актера

В результате аварии в Москве, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, погиб житель Рязани Сергей Захаров. Ему было 57 лет, у него остались жена, двое детей и пожилая мать.

Сергей Захаров родился в феврале 1963 года. После школы он поступил в техникум электронных приборов. Потом два года служил в воинской части, расположенной в Одесской области Украины. С 1985 по 1991 год Захаров учился в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ).

Сергей Захаров был работягой и хорошим семьянином. Его семья жила небогато. Он ездил в Москву на заработки. Сначала трудился охранником, потом собирал стеллажи для магазинов. Недавно мужчина устроился курьером и развозил продукты. Последний раз он видел родных и близких в воскресенье, 7 июня.

"Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала", - цитирует Telegram-канал Life Shot родственницу Захарова.

Когда журналисты спросили у вдовы, каким был покойный, она ответила сквозь слезы: "Настоящий". Женщина не перестает рыдать. Несмотря на свое подавленное состояние, она утверждает, что намерена добиться для актера Ефремова строгого наказания.

Племянница Захарова назвала ДТП в Москве преднамеренным убийством. "Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание", - сказала она о виновнике аварии.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал. Экспертиза показала, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремову, которого отпустили домой под подписку о невыезде, грозит до 12 лет тюрьмы.

Видео момента ДТП с участием автомобиля Ефремова

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