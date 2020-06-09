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Ефремов признал вину в смертельном ДТП

11:50
  • вторник
  • 09 июня 2020

Актер был пьян

Актер Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину после крупного ДТП, которое произошло в центре столицы. Артист был пьян во время аварии. При этом пока допрос Ефремова не состоялся по ряду технических причин.
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"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП", - рассказал РИА Новости адвокат актера.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в столице.  Внедорожник актера выехал на полосу встречного движения и врезался с фургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.

Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже он скончался. В отношении актера было возбуждено уголовное дело.

Последняя информация о ДТП – в репортаже "ТВ Центра":

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