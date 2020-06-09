Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актер был пьян
Актер Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину после крупного ДТП, которое произошло в центре столицы. Артист был пьян во время аварии. При этом пока допрос Ефремова не состоялся по ряду технических причин.
"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП", - рассказал РИА Новости адвокат актера.
Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в столице. Внедорожник актера выехал на полосу встречного движения и врезался с фургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян.
Пострадавший водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже он скончался. В отношении актера было возбуждено уголовное дело.
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