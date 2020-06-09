В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования

Документ рекомендуется к принятию в первом чтении

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала законопроект о проведении в столице дистанционного электронного голосования. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии.

"Законопроект был внесен в целях реализации федерального закона, который принят 23 мая - о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в Москве. То есть наши коллеги из Госдумы его приняли, и в развитии федерального закона мы принимаем наш московский закон", - пояснил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он отметил, что законопроект был одобрен решением комиссии к принятию в первом чтении, при отсутствии поправок в целом.

"Более двух часов шло обсуждение, было очень много вопросов со стороны депутатов, представителей Мосгоризбиркома. На вопросы отвечали, они касались процедурных моментов, защиты данных со стороны избирателей. Самое главное, что мы получили положительное заключение государственно-правового управления Мосгордумы. Была озвучена положительная позиция со стороны прокуратуры города Москвы, о том, что замечаний нет к проекту закона. Уже в среду депутаты Мосгордумы выскажутся в целом по данному проекту закона", - заключил Козлов.

В ходе заседания комиссии председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов предложил закрепить требования дистанционного электронного голосования в Москве только на 2020 год.

"В московском законопроекте, понимая, какие замечания звучали после эксперимента, проведенного на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году, мы предлагаем утвердить требования проведения дистанционной формы голосования в Москве только в 2020 году, а затем, учитывая те замечания, предложения, нарекания, положительные оценки, которые будут при проведении эксперимента в 2020 году, принять закон Мосгордумы о проведении эксперимента в 2021 году", - сказал Ермолов.

Кроме того, уточнил он, специальное программное обеспечение портала государственных и муниципальных услуг посредством шифрования сохранит тайну голосования избирателя.

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