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Ограничения в Подмосковье могут снять в конце недели

12:12
  • вторник
  • 09 июня 2020

Губернатор поручил главному санитарному врачу оценить ситуацию

Введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения в Подмосковье могут смягчить уже к концу этой недели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание главного санитарного врача региона на то, что в Москве с 9 июня разрешили деятельность предприятий сферы услуг.
Воробьев рассказал о смягчении ограничений в Подмосковье

"Я обращаю внимание и главного санитарного врача, - мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача - внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства. Губернатор отметил, что решение может принято к концу недели.

В Подмосковье уже смягчили введенные из-за коронавируса ограничения. С 23 мая в области отменили цифровые пропуска, с 29-го открылись парки и МФЦ, строительные магазины и гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки.  А 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани, напоминает ТАСС.

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